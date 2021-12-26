На Сумщині затримали чоловіка, який перебував у розшуку за розбещення неповнолітніх

Оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками Сумського районного управління поліції встановили місцезнаходження 60-річного чоловіка, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що зловмисник вчиняв розпусні дії відносно неповнолітньої. За даним фактом у поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України. Зловмиснику було призначено покарання, після чого він почав переховуватися від правосуддя та був оголошений в розшук.

Оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Сумського районного управління поліції провели ряд розшукових заходів по встановленню місця переховування зловмисника. Як результат – злочинця затримали в м. Львів, при спробі перетину кордону України. Сьогодні 60-річного чоловіка було доставлено до суду, де йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і поміщено до слідчого ізолятору м. Суми.

Відділ комунікації поліції Сумської області