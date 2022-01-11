На Сумщині затримали чоловіка, який спричинив смертельні тілесні ушкодження знайомому

У Ромнах співробітники поліції відкрили кримінальне провадження щодо 46-річного жителя району, який спричинив своєму знайомому тілесні ушкодження в результаті яких той помер. Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

До чергової частини Роменського районного відділу поліції від жительки одного із сіл Роменського району надійшло повідомлення, про те, що помер її 54-річний сусід. На місце виклику виїхала слідчо-оперативна група.

По приїзду тіло чоловіка правоохоронці знайшли в будинку на підлозі, а на його тілі виявили численні тілесні ушкодження. Під час подальшої перевірки з’ясувалось, що їх спричинив 46-річний знайомий загиблого.

Як виявилось, чоловіки товаришували та мешкали в одному будинку. Того дня між ними виникла сварка і молодший за віком наніс старшому численні тілесні ушкодження. В результаті яких останній помер.

«Наразі поліцейські затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває», — коментує Оксана Рябенька, заступник начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області