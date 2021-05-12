На Сумщині затримали чоловіка, який з обрізу застрелив свого сусіда
Подія сталася вчора, близько 20 години, у місті Конотоп. До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про виявлення тіла свого сусіда з вогнепальними пораненнями.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції для встановлення всіх обставин події.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку, слідчі та працівники інших оперативних служб Конотопського районного відділу поліції оперативно встановили перебіг подій того дня. Виявилося, що 63-річний чоловік покликав свого 70-річного сусіда до себе додому для розмови, на що останній погодився.
Перебуваючи на своєму подвір’ї зловмисник здійснив чотири постріли з обрізу мисливської рушниці у свого сусіда. Від отриманих поранень чоловік помер на місці події. Як з’ясувалося між зловмисником і потерпілим був давній конфлікт. Таким чином «стрілець» його вирішив.
Прибувши на місце події працівники сектору реагування патрульної поліції виявили зловмисника у себе вдома, який зібравши свої речі, мав на думці покинути місце пригоди.
Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області