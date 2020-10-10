На Сумщині затримали зловмисників, які підірвали та намагалися обікрасти банкомат

Сьогодні, близько четвертої години ранку, співробітниками карного розшуку Головних управлінь Національної поліції Сумської та Полтавської областей, Охтирського відділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» затримали двох жителів Харківської області під час спроби вчинення чергової крадіжки з банкомату.

«Зловмисниками виявилися 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою, – говорить начальник Головного управління Національної поліції в Сумській області Олександр Анохін.

– Наразі правоохоронці встановили їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на територіях Сумської, Полтавської та Харківської областей».

За місцем мешкання фігурантів поліцейські проводять невідкладні обшуки.

За даним фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення, або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області