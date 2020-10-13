На Сумщині затримано чоловіка, який підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон

Учора прикордонники Сумського загону в пункті пропуску «Бачівськ» затримали українця, який підозрюється у скоєнні злочину.

Під час проходження громадянином України прикордонного контролю, спрацювала одна з баз даних прикордонників.

Охоронці кордону одразу вжили необхідних заходів для затримання особи.

Як з’ясувалося, наш співвітчизник, який пішки повертався з Росії до України, перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 «Незаконне переправлення осіб через державний кордону України» Кримінального кодексу України.

Наразі відносно 38-річного чоловіка тривають визначені законодавством заходи.

ДПСУ