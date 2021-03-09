На Сумщині затримано двох громадян Узбекистану, які намагалися непомітно пробратися через кордон

Учора прикордонники Сумського загону затримали двох громадян Узбекистану біля кордону з РФ. Іноземців виявили біля с. Грабовське, за 200 м. до українсько-російського кордону, після того як вони вийшли з транспортного засобу та попрямували в бік кордону.

Прикордонники з’ясували, що обидва чоловіки прибули в Україну встановленим порядком та в подальшому, ймовірно, у пошуках роботи вирішили незаконно перетнути українсько-російський кордон.

До прикордонного населеного пункту вони прибули на таксі.

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