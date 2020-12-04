На Сумщині завершено слідство щодо угруповання, що «спеціалізувалося» на крадіжках з пасажирських потягів

На їхньому рахунку понад 100 фактів вчинення злочинів. Затримали злодіїв у серпні у пасажирському потязі на залізничній станції міста Сміла, що на Черкащині під час чергової крадіжки.

Група у складі кількох раніше неодноразово судимих осіб «працювала» на потягах міжрегіонального та міжміського сполучення протягом кількох місяців. Вже встановлено, що зловмисники легковим транспортом діставалися до населених пунктів інших областей, через які проходять маршрути залізничного транспортного сполучення, і через інтернет або безпосередньо на місці зупинки потягів купляли квитки. Під час придбання квитків використовували викрадені паспорти.

Потім, переважно вночі, пересідаючи до міжміських чи міжобласних потягів, під час руху за допомогою відповідного ключа проникали до купейного приміщення і швидко спустошували валізи пасажирів. Після цього поверталися до Конотопу, де збували майно і розподіляли отримані за нього гроші.

В ході слідства правоохоронці встановили причетність зловмисників до вчинення 100 крадіжок. Крім того, раніше вони «працювали» в потягах, що прямували від станції «Конотоп», а після введення в країні карантинних обмежень почали «працювати» зі станцій інших областей.

5 серпня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, спільно зі слідчими Головного управління поліції області, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури затримали в момент скоєння ще однієї крадіжки чотирьох мешканців Конотопа. Затримали їх у пасажирському потязі на залізничній станції міста Сміла, що на Черкащині.

Наразі кримінальне провадження стосовно чотирьох учасників злочинного угруповання завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена організованою групою).

Обвинуваченим може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України