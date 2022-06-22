На Сумщині завідуюча одного з глухівських навчальних закладів виправдовувала агресію рф

Слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) за процесуального керівництва Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці міста Глухів, яка визнає правомірною збройну агресію російської федерації проти України.

За даними слідства, завідуюча одного з глухівських навчальних закладів, перебуваючи у публічному місці, з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів.

Також заперечувала факти вбивствь, згвалтувать та катувань мирного населення України. З її слів, вказані злочини перебільшуються українськими засобами масової інформації та є «постановкою».

Наразі жінці вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області