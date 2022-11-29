На Сумщині аферисти ошукували людей по всій Україні, продаючи неіснуючі генератори

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 27 листопада 2022 року повідомлено про підозру 24-річному молодику та його 18-річній спільниці, які ошукували людей по всій Україні (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані створювали фіктивні оголошення про продаж товарів, що наразі користуються попитом – генератори, котли тощо. З бажаючих придбати товар отримували аванс чи повну вартість, після чого на повідомлення не відповідали. Відтак покупці втрачали кошти. За три місяці злочинної діяльності підозрювані встигли ошукати 6 осіб на 34 тис. грн, серед потерпілих є також і військовослужбовці.

Під час проведення 6 обшуків правоохоронці вилучили ряд речових доказів, зокрема, гроші, банківські картки, мобільні телефони та речовини, схожі на наркотичні. На даний час підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність іще 3 осіб до злочинної схеми, також перевіряється точна кількість потерпілих. За попередніми даними, підозрювані встигли ошукати щонайменше 30 осіб.

Діяльність затриманих припинено співробітниками управління карного розшуку спільно з працівниками відділу кримінального аналізу та слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області, під процесуальним керівництвом прокуратури, за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД.

Сумська обласна прокуратура