На Сумщині член ВЛК вимагав з військовозобов’язаного хабар за направлення на додаткові обстеження

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури 17 лютого 2025 року повідомлено про підозру особі з числа керівництва Лебединської лікарні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, до підозрюваного, який є членом постійно діючої військово-лікарської комісії, звернувся місцевий мешканець, який отримав повістку та направлення на проходження медичного огляду. Оскільки чоловік не встигав зібрати у встановлені строки медичні документи про наявність захворювань, він просив зазначеного медика направити його на додаткові обстеження.

Попри те, що порядок проходження військово-лікарської комісії ґрунтується на принципах безоплатності та об’єктивності, медик за подібну послугу вимагав у призовника 10 тис. грн.

Будучи в безвихідній ситуації, чоловік сплатив медику обумовлену суму, лише після цього отримав направлення на додаткові обстеження.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура