На Сумщині чоловік поранив ножем і пограбував колишню тещу

Зловмисник завдав ножового поранення колишній тещі, після чого забрав її мобільний телефон та кинувся навтьоки. Однак залишитися невикритим йому не вдалося. Його дії задокументували працівники поліції.

Зранку до чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу відносно 73-річної жінки.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські швидко встановили перебіг подій того дня, розшукали та затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як з’ясувалося, 39-річний чоловік у справах прийшов до будинку колишньої тещі. Раптом між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник, не втримавши агресії, завдав ножового поранення жінці. Після чого відібрав у неї мобільний телефон та пішов. А жінку з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області