На Сумщині чоловік жорсткого вбив товарища і підпалив його будинок

У Роменському районі на Сумщині сталося жорстоке вбивство з подальшим підпалом.

За повідомленням поліції, його скоїв 37-річний односелець потерпілого, якому повідомили про підозру.

Згідно з показами затриманого, між чоловіками виник конфлікт. Тож аби довести свою правоту, 37-річний гість кілька разів вдарив господаря металевою кочергою і перерізав горло ножем.

Аби приховати скоєне, вбивця не знайшов нічого кращого, як влаштувати підпал «гостинного» будинку.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»