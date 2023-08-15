На Сумщині депутат і підприємиця організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ліквідацію наслідків бойових дій

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив про підозру начальникові Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства, який також є депутатом однієї з міських рад Сумської області, за фактом заволодіння 550 тис. грн шляхом службового підроблення та незаконному зберіганні бойових припасів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 263 КК України). Також за пособництво у вчинені зазначених злочинів повідомлено про підозру його родичці (ч. 5 ст. 27/ст. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року між начальником Дочірнього підприємства та Сумською обласною військовою адміністрацією укладено договір щодо заміни віконних та дверних блоків у багатоквартирному будинку м. Лебедин.

До злочинної схеми заволодіння коштами, виділеними на відновлення будинку, пошкодженого унаслідок обстрілу російськими військовими, начальник підприємства залучив свою родичку, яка спочатку як директор товариства з обмеженою відповідальністю реалізувала йому за завищеною ціною віконні та дверні металопластикові блоки, а потім вже як фізична особа-підприємець здійснювала технічний нагляд на об’єкті. Відтак, достовірно знаючи про невідповідність обсягів фактично виконаних будівельних робіт та вартості будівельних матеріалів, підприємиця підписала акти виконаних робіт.

Відповідно до висновку експертів, у такий спосіб начальник Дочірнього підприємства за пособництва своєї родички заволодів 550 тис. 629 грн, виділеними на ліквідацію наслідків бойових дій.

Більш того, під час обшуку в підозрюваного вилучено 450 патронів, 4 корпуси гранат та 4 запали, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Слідство триває, перевіряються інші об’єкти, на яких виконувались ремонтні роботи із залученням зазначених осіб. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді 550 тис. грн застави кожному.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області за матеріалами УСБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

Сумська обласна прокуратура