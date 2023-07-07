На Сумщині до 10 років позбавлення волі засуджено вбивцю сусідки

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 41-річного чоловіка, який позбавив життя сусідку.

За даними слідства, подія сталась 23 лютого 2023 року в с. Бочечки Конотопського району. Обвинувачений прийшов до сусідки в гості, де вони разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними сталась сварка, причину якої чоловік згадати не може.

Розлютившись на жінку, обвинувачений спочатку душив її, потім бив головою об підлогу, після чого ще й вдарив ножем. Від отриманих поранень 46-річна потерпіла померла. Чоловік з місця події втік. Лише через два дні тіло жінки виявили односельці. Працівники поліції оперативно встановили обставини вбивства та затримали причетного до злочину.

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що розкаюється. За вироком суду його засуджено за умисне вбивство до 10 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура