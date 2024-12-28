На Сумщині до 11 років позбавлення волі засуджено дівчину, яка намагалась вбити 13-річну сусідку

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 24-річної дівчини, яка намагалась позбавити життя малолітню.

За вироком суду 27 грудня 2024 року обвинувачену засуджено до 11 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 15/п. 2ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурор довів у суді, що подія сталась у м. Білопілля 10 березня 2024 року близько 11:00 год. 13-річна дівчина пішла до сусідки, аби погратись з її дітьми. З невідомих мотивів господарка спочатку побила сусідську дівчинку дерев’яним поліном, а потім ще й нанесла декілька ударів ножем. Малолітня отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачена провину свою заперечувала, попри це, за результатом зібраних доказів її визнано винною в замаху на вбивство.

На вирок суду вона чекала за гратами.

Сумська обласна прокуратура