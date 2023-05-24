На Сумщині до 6 років ув’язнення засуджено водія, під колесами авто якого загинула жінка та травмувався чоловік

За публічного обвинувачення прокурорів Роменської окружної прокуратури 29-річного чоловіка визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель жінки та тяжкі тілесні ушкодження чоловікові (ч. 2 ст. 286 КК України).

Вироком суду 23 травня 2023 року його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

Прокурори в суді довели, що 8 січня 2020 року близько 18 год обвинувачений, керуючи технічно справним автомобілем «Opel Kalibra», рухаючись по с. Андріяшівка зі сторони м. Ромни, при наближенні до нерегульованого перехрестя виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив наїзд на двох пішоходів, які йшли по краю проїзної частини. Від отриманих травм 30-річна жінка загинула, її чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Відповідно до висновку медиків, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Роменського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура