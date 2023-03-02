На Сумщині до 9 років позбавлення волі засуджено ґвалтівника двох неповнолітніх

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської обласної прокуратури 31-річного чоловіка визнано винним в незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні та сексуальному насильстві стосовно двох неповнолітніх, а також створенні відеопродукції порнографічного характеру за їх участі (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153 та ч. 4 ст. 301 КК України). Вироком суду першої інстанції 1 березня 2023 року йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що обвинувачений 13 січня 2018 року в м. Шостка поблизу свого будинку зустрівся з двома малознайомими 15-річними дівчатами, які очікували його сусіда.

Чоловік запропонував дівчатам зайти до нього, щоб почекати сусіда в квартирі. Дівчата погодились. Через деякий час вони збирались іти додому, проте обвинувачений, зачинивши двері, скористався своєю фізичною перевагою зґвалтував їх та скоїв стосовно них сексуальне насильство. При цьому знімав процес на відео та погрожував, що викладе запис в Інтернет, якщо вони комусь повідомлять про зґвалтування.

У суді обвинувачений провину свою не визнав, намагався запевнити суд, що віддав ключі від своєї квартири сусіду, відтак його не було вдома і він не знає, що там відбувалось. Однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими, а вину – доведеною.

Сумська обласна прокуратура