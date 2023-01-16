На Сумщині двох чоловіків взято під варту за умисне вбивство, вчинене ще у 2014 році

14 січня у Шосткинському міськрайонному суді Сумської області до 34 річного місцевого мешканця та його 51 річного співучасника застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою за вчинення умисного вбивства ще наприкінці квітня 2014 року.

Нагадаємо, що 28 квітня 2014 року у ранковий час підозрювані заманили підприємця під виглядом псевдо замовлення з ремонту автомобіля до гаражного кооперативу у м. Шостка, де саме місцевий мешканець наніс потерпілому 2 удари ножом у спину. Після чого злочинці зв’язали скотчем потерпілого та на його ж автомобілі вивезли у Чернігівську область, де задушили, а тіло з камінням поклали у мішок та скинули у річку Десна в районі старого причалу.

Наразі слідчі Шосткинського районного управління поліції за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб», а місцевому мешканцю після обшуку його гаражу 12 січня, де було виявлено цілий арсенал боєприпасів, ще й за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне придбання та зберігання без передбаченого законом дозволу боєприпасів».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура