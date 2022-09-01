На Сумщині директор ТОВ наказав зруйнувати пам’ятку архітектури місцевого значення 1914 р.

Краснопільським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та 31 серпня 2022 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора Товариства з обмеженою відповідальністю, який наказав зруйнувати об’єкт культурної спадщини – пам’ятку архітектури місцевого значення «Млин Д. Пушкаря» 1914 року.

За даними слідства, обвинувачений наказав своєму підлеглому зруйнувати зазначену пам’ятку архітектури місцевого значення, яка була розташована у селі Грабовське Краснопільської територіальної громади Сумської області. На виконання усної вказівки тракторист за допомогою металевого троса розвалив дерев’яну конструкцію пам’ятки архітектури.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 298 (умисне незаконне руйнування, що призвело до знищення об’єкту культурної спадщини – пам’ятки архітектури місцевого значення «Млин Д. Пушкаря», вчинене службовою особою з використанням службового становища) КК України.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Довідково: Пам’ятка архітектури місцевого значення «Млин Д. Пушкаря» 1914 року взята на державний облік розпорядженням Представника Президента України та занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України наказом Міністерства культури, молоді та спорту.

Сумська обласна прокуратура