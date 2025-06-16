На Сумщині експоліціянта і адвоката за корупцію засудили до 7 і 6 років увʼязнення

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього посадовця поліціїі і адвоката винними у злочині щодо неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 травня.

У 2022 році на підприємстві стався нещасний випадок — травмувався робітник, коли розвантажував машину з лісом. На місце приїхала поліція. Т.в.о. заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області, начебто, почав лякати власника фірми кримінальною відповідальністю і арештом майна. І водночас запропонував за 10 тисяч доларів закрити справу. Згодом суму винагороди зменшили до $8 тисяч.

На обшук морально підтримати підприємця приїхав знайомий працівник СБУ. За його словами, власник компанії під час війни активно допомагає ЗСУ. Згодом він стверджував, що особисто чув, як посадовець поліції, оглядаючи територію підприємства, казав, «чи 10 тисяч буде нормально, не багато?».

У подальшому і власник підприємства, і працівник СБУ були залучені Національним антикорупційним бюро до конфіденційного співробітництва. У матеріалах справи є записи зустрічей свідків із обвинуваченими.

До передачі хабара поліціянт залучив адвоката. На уточнююче запитання працівника СБУ, поліцейський відповів, що ні з ким іншим працювати буде і без цього адвоката нічого не зможе зробити, тому що багато «непоняток» з цією справою.

НАБУ задокументувало передачу адвокатові частини грошей — 5 тисяч доларів.

Протягом судового розгляду сторона захисту заявляла про провокацію. Але суд такох ознак не виявив.

Із записів розмов вбачається, що сам працівник поліції був ініціатором зустрічей і говорив, що все буде проводитись в комплексі і з відома «обласних прокурорів».

Суд виключив із обвинувачення таку кваліфікуючу ознаку, як вимагання неправомірної вигоди. Також суд визнав недоведеним, що що гроші мали надаватись керівництву поліції прокуратури. Причетність керівництва ГУНП в Сумській області перевірялась, але підтверджена не була.

Колишнього посадовця поліції засудили до 7 років увʼязнення з конфіскацією майна і забороною обіймати посади в правоохоронних органах на 3 роки.

Адвокату призначили 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною на 3 роки займатися адвокатською діяльністю.

До набуття вироком законної сили обвинувачені залишаються на свободі під заставою і зобовʼязані носити електронні браслети.