На Сумщині голова РВА під приводом забезпечення оборони та гуманітарних потреб незаконно вилучив пального майже на ₴600 тис.

Викрили протиправну діяльність колишнього посадовця оперативники Управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі Конотопського районного відділу поліції.

За даними слідства, у березні 2022 року голова районної військової адміністрації, не маючи жодних належних правових підстав, зокрема рішення військового командування, та повноважень на прийняття рішення про вилучення майна, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень АТ «Укрзалізниця» передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб.

Без будь-якого документального оформлення та складання акта про примусове вилучення посадовець незаконно вилучив 17 300 л дизельного пального на суму майже 600 тис. грн і перевіз на приватну автозаправну станцію.

У серпні минулого року ексголові районної військової адміністрації повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт стосовно посадовця за погодженням із Конотопською окружною прокуратурою скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України