На Сумщині голова селищної ради вимагав ₴150 тис. «благодійної допомоги», погрожуючи забрати земельну ділянку

Виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко повідомив про підозру голові однієї з селищних рад Роменського району Сумської області, який вимагав у підприємця 150 тис. грн благодійної допомоги, погрожуючи відібрати землю (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2021 року вказаний голова селищної ради звернувся до суду з позовною заявою про визнання недійсним договору оренди 48 га землі, яка була передана фізичній особі підприємцю до 2037 року. При цьому під час особистого спілкування з підприємцем очільник села повідомив, що забере заяву, якщо той придбає бруківку на суму 150 тис. грн для селищної ради у якості благодійної допомоги, а також погодиться на підвищення відсоткової ставки за користування земельною ділянкою з 3% до 12% від нормативної грошової оцінки землі.

Ризикуючи втратити право користування земельною ділянкою, підприємець придбав бруківку за 148 100 грн та передав її в селищну раду, а також направив клопотання про зміни умов договору оренди земельної ділянки, зокрема, щодо підвищення відсоткової ставки. Лише після цього голова селищної ради звернувся до суду із заявою про залишення без розгляду позову про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки.

На даний час вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура