На Сумщині групі осіб повідомили про підозру у вимаганні та встановленні злочинного впливу

Слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП за оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України, за сприяння ДУ «Сумський слідчий ізолятор, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, викрито групу в складі трьох осіб, які використовуючи здобутий авторитет у кримінальних колах, перебуваючи в місцях позбавлення волі, установили та поширювали злочинний вплив на інших осіб, які утримувались в цій установі, а також здійснювали у них вимагання грошових коштів.

Вчора із залученням спецпідрозділу КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції було проведено обшуки у двох камерах затриманих. В ході яких правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони та чорнові записи щодо протиправної діяльності підозрюваних.

Наразі слідчими, під процесуальним керівництвом прокуратури, зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, (вимагання, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану).

Крім того, двом з них повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області