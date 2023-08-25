На Сумщині групу осіб викрили у вимаганні ₴100 тисяч та незаконному зберіганні зброї (фото)

Слідчі Сумського районного управління поліції за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, під процесуальним керівництвом Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, за силової підтримки співробітників роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області припинено протиправну діяльність групи осіб, які вимагали кошти у одного із жителів району, а також незаконно зберігали зброю, вибухівку і боєприпаси до зброї різного типу, а також вчинили шахрайство.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків віком 34-х та 38-ми років, які проживають у Сумах та Сумському районі, діючи за попередньою змовою, вирішили «вибити» неіснуючий борг у 40-річного жителя району. Шляхом використання погроз та застосування фізичної сили вони вимагали у потерпілого гроші в сумі 100 тисяч гривень.

Свої вимоги зловмисники висували при кожній телефонній розмові та зустрічі з чоловіком. Свої наміри підкріпили нанесенням ударів по обличчю потерпілому.

Крім того, один із зловмисників, побачивши заявника, попросив у нього мобільний телефон нібито для дзвінка. Довірившись підозрюваному, потерпілий віддав його, після чого зловмисник створив враження про намір телефонної розмови та пішов з місця події, залишивши телефон у себе.

Потерпілий, бажаючи припинити протиправні дії відносно себе, побоюючись за своє життя, та всерйоз сприймаючи погрози, звернувся за допомогою до правоохоронців. Спецоперацію із припинення діяльності даної групи осіб провели за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Сумській області. Зловмисники були затримані «на гарячому» під час отримання ними від потерпілого частини грошових коштів.

Крім того, під час проведення санкціонованих обшуків у двох вимагачів виявлено автоматичну зброю калібру 5.45мм, ручний кулемет Калашникова калібру 7.62мм, кулемет Дегтярьова калібру 7.62мм, 3 ручні протитанкові гранатомети РПГ7-В, пістолет Макарова калібру 9мм, набої в кількості 5843 штук калібру 5.45 та 7.62 мм в ящиках та магазинах, 12 зарядів до РПГ, 10 гранатометних пострілів ПГ-7ПМ, 2 корпуси від ВОГ-17, 9 гранат Ф-1, РГД-5, РГО, 4 запали УЗРГМ, УДЗ, 3 міни СМ-УЧ, артилерійський постріл, 5 упаковок трубчастого артилерійського пороху, нарізний ствол великокаліберного танкового кулемета Владімірова, 5 штик-ножів, предмет циліндричної форми схожий на вибухівку, триногу та станину для кулемету.

Фігурантам повідомлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ч.1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області