На Сумщині інженер з технагляду відповідатиме за пособництво селищному голові та підприємцю в розкраданні ₴532 тис.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру інженерові з технічного нагляду за фактом пособництва селищному голові та підприємцю в розтраті та привласненні бюджетних коштів шляхом службового підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2019 році між селищним головою однієї з селищних рад Шосткинського району та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з переробки рослинної продукції. Попри те, що підприємець включив до офіційних документів вартість обладнання, яке не змонтоване на об’єкті та фактично не придатне для використання, селищний голова підписав та завірив відтиском печатки акт приймання виконаних будівельних робіт. Більш того, інженер з технічного нагляду також підписав та завірив зазначені документи. Відтак підприємцю було перераховано 531 тис. 738 грн бюджетних коштів.

Відповідно до висновку експертизи, станом на липень 2023 року на об’єкті не проведено жодних будівельних робіт по реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з перебудови рослинної продукції.

Нагадуємо, що селищному голові та підприємцю вже повідомлено про підозру за фактом розтрати та привласнення шляхом службового підроблення майже 532 тис. грн (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління у взаємодії з Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура