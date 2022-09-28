На Сумщині кіберполіція викрила групу шахраїв, які ошукували військових

Зловмисники привласнили гроші військових під виглядом продажу спорядження. Фейкові оголошення вони розміщували у тематичних спільнотах. За скоєне фігурантам може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими відділення поліції м. Білопілля Сумського районного управління поліції.

Троє фігурантів у соцмережах та на каналах у месенджерах розміщували оголошення щодо продажу військової амуніції. Від клієнтів вимагали часткову передплату на банківські картки, однак, одержавши гроші, не виконували взятих на себе обов’язків.

У такий спосіб зловмисники привласнили гроші військових, які наразі перебувають на фронті. Правоохоронці встановлюють суму завданих збитків.

В оселях правопорушників проведено обшуки. За результатами вилучено мобільні телефони, банківські карти та SIM-картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України