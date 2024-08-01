На Сумщині ліквідували міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла ухилянтів за кордон

Протиправну діяльність зловмисників припинили працівники Управління міграційної поліції у взаємодії зі слідчими та співробітниками відділу кримінального аналізу Головного управління Національної поліції в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури. Фігурантів затримали у Києві та на Закарпатті за силової підтримки бійців спецпідрозділів КОРД.

За даними слідства, 57-річний житель м. Лебедин Сумського району організував схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. До протиправної діяльності він долучив ще чотирьох спільників, у тому числі й з інших областей.

Зокрема учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житлом та переправляли на територію Угорщини поза встановленими пунктами пропуску.

Правоохоронці задокументували, що у такий спосіб підозрювані переправили чотирьох осіб за межі країни. Більш того, вони вже організували всі умови для перетину державного кордону п’ятому ухилянту, однак їх дії були припинені поліцейськими.

З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювані отримували від п’яти до 12 тисяч доларів.

Під час затримання у фігурантів кримінального провадження проведено 14 обшуків, під час яких вилучено мобільні телефони, 16,8 тис. доларів, два автомобілі, а також зброю.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом фігурантам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Зловмисникам загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області