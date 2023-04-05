На Сумщині на хабарі за оренду нежитлового приміщення затримано службовця Охтирської міської ради

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди службовцем Управління капітального будівництва та житлово комунального господарства Охтирської міської ради (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, зловживаючи своїм службовим становищем, зазначений службовець організував схему незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання від фізичних-осіб підприємців та юридичних осіб грошових коштів за вирішення питання щодо надання нежитлових приміщень в оренду. Зокрема задокументовано факт вимагання у переселенця з окупованої території 10 тис. грн за сприяння в укладенні договору оренди нежитлового приміщення площею 42,7 м2.

У вівторок, 4 квітня 2023 року, під час одержання обумовленої суми службовця Охтирської міської ради затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Протиправну діяльність особи припинено співробітниками Охтирського районного відділу поліції за матеріалами Сектору захисту інтересів суспільства і держави Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура