На Сумщині націоналізовано активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мінʼюсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації рф Сергію Калашникову.

Мова йде про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» на території Сумської області.

Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного вторгнення рф продукцію українського заводу Калашников постачав до рф для потреб російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, як сенатор ради федерації рф від Костромської області Калашников голосував за ратифікацію «договорів» про визнання так званих «л/днр».

А після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав «приєднання» тимчасово окупованих регіонів України до складу рф.

Досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває.

Комплексні заходи з націоналізації російського майна проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України