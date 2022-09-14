На Сумщині неповнолітній шахрай з багатим кримінальним «стажем» зберігав вдома зброю

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру на даний час вже 19-річному юнаку, який будучи обвинуваченим у шахрайстві та підробці документів, скоїв іще низку злочинів. На даний час стосовно зазначеного юнака триває судовий розгляд за обвинуваченнями в 4 епізодах шахрайств та підробці посвідчення учасника АТО. Більш того, до цього він вже був засуджений за грабіж.

Попри це, у березні 2021 року він познайомився у розважальному закладі з чоловіком, який шукав загублений мобільний телефон знайомого. Юнак, зорієнтувавшись у ситуації, повідомив чоловікові, що він правоохоронець і зможе, використовуючи свої «службові» зв’язки, допомогти знайти телефон, однак для цього йому необхідно поспілкуватися із власником гаджета.

Під час зустрічі з потерпілим юнак пообіцяв йому знайти телефон, проте порекомендував заблокувати банківські карти, які «прив’язані» до номера телефону.

Довіряючи новому знайомому, потерпілий передав всі дані банківських карток, у тому числі й пін-коди. Використовуючи отримані дані, юнак викрав із карток 10 тис. 119 грн.

Разом з тим, за місцем проживання підозрюваного, виявлено і вилучено автомат Калашникова, 7 магазинів до автоматичної зброї з 214 набоями, тактичну сумку з пістолетом типу револьвер системи «Наган» з 3 патронами.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (заволодіння офіційними документами шляхом шахрайства, вчинене з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура