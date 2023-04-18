На Сумщині нотаріуса та її спільника викрито в оборудках з квартирами померлих громадян на ₴1,2 млн.

Співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру нотаріусу та фізичній особі, які шляхом підроблення офіційних документів вчиняли оборудки з квартирами померлих громадян.

За даними слідства, діючи за попередньою змовою, підозрювані підшукували об’єкти нерухомості, власники яких помирали, не маючи законних спадкоємців. Після чого нотаріус та фізична особа підробляли офіційні документи про те, що власник нібито ще прижиттєво продав або ж подарував свою квартиру. При цьому новими власниками квартир ставали особи, які не усвідомлювали правових наслідків таких оборудок. Більш того, для укладення договорів купівлі-продажу чи дарування квартир підозрювані використовували спеціальні бланки, що належали нотаріусу, яка у зв’язку зі смертю завершила свою діяльність ще в 2016 році.

Далі нотаріус видавала від імені нового власника житла довіреність на ім’я свого спільника, який на підставі підроблених договорів реєстрував у відповідних органах права власності на житло за підконтрольними особами та в подальшому продавав нерухомість добросовісним покупцям.

За такою схемою нотаріус та фізична особа заволоділи трьома квартирами, загалом збагатившись на майже 1,2 млн грн. На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Наразі зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28/ч. 4 ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» та ч. 2 ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області