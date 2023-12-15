На Сумщині облаштували в будинку цивільних штаб та викрали звідти всю побутову техніку – судитимуть 4-х російських окупантів

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 військовослужбовців рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Обвинувачені – заступник командира взводу-командир зброї 2 гаубичної артилерійської батареї 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного військового округу зс рф та троє його підлеглих.

Слідство встановило, що під час окупації с. Ворожба Лебединської територіальної громади в березні 2022 року четверо військовослужбовців російської федерації увірвались у будинок мирних жителів та, погрожуючи їм зброєю, змусили покинути своє житло. При цьому військові обстріляли дві автівки, що стояли у дворі. Хазяйка будинку разом зі своїм сином та 81-річною матір’ю вимушені були йти пішки та шукати прихисток в односельців.

У подальшому в будинку потерпілих окупанти облаштували свій штаб. Після того, як військові рф втекли з громади, люди повернулись у будинок і виявили зникнення всієї побутової та садової техніки. Окупанти викрали також 700 доларів із сумки жінки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора