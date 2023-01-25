На Сумщині підозрюваний у зґвалтуванні неповнолітньої відповідатиме ще й за виготовлення дитячого порно

Слідчі Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми змінили повідомлення про підозру 22-річному молодику. Відтепер зловмисник відповідатиме не лише за зґвалтування неповнолітньої, а й за виготовлення дитячої порнографії.

Нагадаємо, що події відбувались у червні 2022 року. Неповнолітня, якій на той момент було 14 років, перебувала на одній із баз відпочинку разом зі своїм 22-річним знайомим.

Відійшовши у безлюдне місце, молодик вчинив із дівчиною дії сексуального характеру без її добровільної згоди, які кваліфікуються як зґвалтування. Більш того, факт сексуального насильства було зафіксовано на відео.

Підозрюваному окрім ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) інкриміновано ч. 4 ст. 301-1 (виготовлення дитячої порнографії) Кримінального кодексу України. Наразі молодик перебуває в СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області