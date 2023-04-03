На Сумщині податківець незаконно передавав «клієнтам» інформацію з баз даних

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Сумській області за фактом несанкціонованого копіювання інформації, що призвело до її витоку (ч. 2 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, маючи доступ до інформаційної комунікаційної системи Державної податкової служби України, здійснював несанкціоноване копіювання інформації. Зокрема, задокументовано як податківець шляхом введення персонального ідентифікатора увійшов до реєстру та здійснив вибір даних щодо фінансово-господарської діяльності одного з місцевих підприємств. При цьому це не було викликано службовою необхідністю та не пов’язано із виконанням його посадових обов’язків. Несанкціоновано скопійовані файли податківець за допомогою одного з месенджерів передав особам, які не мають права доступу до неї.

У ході обшуку в підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Досудове розслідування триває, встановлюється причетність податківця до копіювання та передачі зацікавленим особам інформації щодо інших суб’єктів господарювання.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура