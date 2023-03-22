На Сумщині поліцейські повідомили про підозру членам організованої групи шахраїв

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області за оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НПУ за сприянням ДУ «Сумський слідчий ізолятор», під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, змінено повідомлення про підозру трьом учасникам організованої групи, які займалися шахрайствами.

У ході слідства встановлено, що 31-річний чоловік, перебуваючи в місцях позбавлення волі, організував схему незаконного збагачення. До своєї протиправної діяльності залучив двох співкамерників.

Зловмисники розміщували оголошення на відомих Інтернет сайтах щодо продажу неіснуючого товару та вигаданих пасажирських перевезень. Отримавши аванс або повну вартість за товар чи послугу, переставали виходити на зв’язок.

На даний час вже вдалось встановити вісім потерпілих від дій підозрюваних.

Загалом вони видурили майже 150 тисяч гривень у довірливих громадян.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області