На Сумщині поліцейські викрили російського нелегала – злочинця-рецидивіста

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На виконання рішення міськрайонного суду працівниками Управління міграційної поліції та Державної міграційної служби в Сумській області затримано для доправлення та поміщення до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців 49-річного громадянина рф.

Росіянин на території України неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та розбій, за незаконне зберігання та виготовлення наркотиків та був засуджений.

на сумщині поліцейські викрили росіянина, який нелегально перебував на території нашої держави

У день його звільнення з виправної колонії, враховуючи відсутність у іноземця дозвільних документів на право проживання в Україні, стосовно порушника законодавства застосовано заходи адміністративного впливу за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронцями прийнято рішення щодо його примусового видворення за межі території України з поміщенням до ПТПІ для проведення процедури ідентифікації та оформлення документів, що посвідчують особу, необхідних для перетину державного кордону на виїзд з України.

Супровід та передачу іноземця працівникам Миколаївського ПТПІ забезпечено представниками ГУНП в Сумській області спільно зі співробітниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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