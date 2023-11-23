На Сумщині поліцейські викрили російського нелегала – злочинця-рецидивіста

На виконання рішення міськрайонного суду працівниками Управління міграційної поліції та Державної міграційної служби в Сумській області затримано для доправлення та поміщення до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців 49-річного громадянина рф.

Росіянин на території України неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та розбій, за незаконне зберігання та виготовлення наркотиків та був засуджений.

У день його звільнення з виправної колонії, враховуючи відсутність у іноземця дозвільних документів на право проживання в Україні, стосовно порушника законодавства застосовано заходи адміністративного впливу за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронцями прийнято рішення щодо його примусового видворення за межі території України з поміщенням до ПТПІ для проведення процедури ідентифікації та оформлення документів, що посвідчують особу, необхідних для перетину державного кордону на виїзд з України.

Супровід та передачу іноземця працівникам Миколаївського ПТПІ забезпечено представниками ГУНП в Сумській області спільно зі співробітниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення.

Відділ комунікації поліції Сумської області