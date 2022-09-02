На Сумщині поліцейські викрили у хабарництві працівника виправної колонії

Одержав 30 тисяч гривень за продаж товарів, виготовлених в установі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили факт одержання неправомірної вигоди працівником колонії.

Чоловік намагався за заниженою вартістю продати товар, виготовлений засудженими у так званій «робочій зоні» установи та фактично належав виправній колонії.

1 вересня оперативники затримали чоловіка під час одержання 25 000 гривень – другої частини неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано факт отримання 5 тисяч гривень. За місцем роботи та проживання фігуранта проведено санкціоновані судом обшуки.

Наразі працівника виправної колонії затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідство триває за процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України