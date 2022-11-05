на сумщині поліцейські затримали чоловіка за замах на вбивство

Слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури оголосили підозру місцевому жителю, який вдерся до будинку пенсіонерки та намагався її задушити.

Ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що у домівку 84-річної жительки одного із сіл Роменського району проник невідомий чоловік та напав на неї. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особу, яка причетна до даного злочину. Ним виявився 22-річний односелець пенсіонерки. Як з’ясувалось, того дня, близько 19:00 години, зловмисник вибив ногою двері до будинку потерпілої, зайшов до її кімнати та почав душити.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, наразі він дає пояснення слідчим. Мотиви його вчинку встановлюються.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на кримінальне правопорушення) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області