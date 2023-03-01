На Сумщині посадовицю Роменської міськради підозрюють у розтраті ₴3,5 млн. бюджетних коштів

Слідчими Роменського районного відділу поліції за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру начальниці одного з управлінь Роменської міської ради за фактом розтрати 3,5 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року між зазначеним управлінням та Товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на будівництво очисних споруд у с. Біловоди Роменського району.

Достовірно знаючи, що жодних будівельних робіт на об’єкті протягом листопада-грудня 2021 року не проводилося, підозрювана підписала складені директором Товариства акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких підряднику перераховано 3,5 млн грн.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадуємо, що 30 вересня 2022 року повідомлено про підозру директору вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю, який шляхом підробки документів заволодів 3,5 млн грн бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Відділ комунікації поліції Сумської області