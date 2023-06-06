На Сумщині повідомлено про підозру четвертому учаснику схеми розкрадання бюджетних коштів

Слідчими Охтирського районного відділу поліції у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю за фактом пособництва в розтраті майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2021 року між Управлінням Охтирської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення. Під час виконання робіт директор товариства, як генпідрядник, залучив до виконання робіт субпідрядника – будівельну компанію.

Достовірно знаючи, що частина робіт, зазначених в офіційних документах, фактично не виконана, а обсяг і вартість виконаних робіт є завищеними, фізична особа-підприємець, який здійснював технічний нагляд за вказаним об’єктом, поставив свій підпис та скріпив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

На підставі зазначених актів на рахунок товариства замовником перераховано близько 9 млн грн.

Однак, відповідно до висновку експертів, директор товариства у змові з директором будівельної компанії та начальником Управління Охтирської міської за пособництва підприємця, який здійснював технічний нагляд, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 млн 662 тис. грн.

До цього директорів товариства та будівельної компанії, а також начальника Управління вже притягнуто до кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації поліції Сумської області