На Сумщині повідомлено про підозру депутату, який скоїв ДТП з тяжким наслідками, серед постраждалих 5-річна дитина

Виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Ігор Сидоренко 27 серпня 2024 року повідомив про підозру депутату Кролевецької міської ради, який скоїв ДТП з тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, пригода сталась 22 січня 2024 року. Керуючи автомобілем марки «DAF» з причепом, підозрюваний рухався по другорядній дорозі з с. Вири Сумського району. Виїхавши на нерегульоване перехрестя проїзної частини, він не надав перевагу в русі автомобілю марки «RENAULT», який рухався головною дорогою зі сторони м. Суми.

Унаслідок зіткнення автівок пасажири легкового транспортного засобу, а саме 5-річна дівчинка та її мама відбулись тілесними ушкодженнями середньої тяжкості, а 74-річна бабуся дитини отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура