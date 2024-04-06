На Сумщині працівник підприємства відповідатиме за масове поширення інфекційної хвороби птиці

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру зоотехніку підприємства за фактом порушення ветеринарних правил, що спричинило поширення епізоотії (ст. 251 КК України).

За даними слідства, працюючи у фізичної особи-підприємця, підозрюваний здійснював цілодобовий догляд за домашньою худобою, її поставкою, утриманням та продажем.

Знехтувавши своїми безпосередніми обов’язками, зоотехнік у грудні 2023 року продав людям в один із населених пунктів Сумського району курей без перевірки їх на наявність захворювань. Після чого в тій територіальній громаді розпочався масовий падіж птиці.

Лаборанти підтвердили, що саме придбані в підприємця кури були заражені інфекційною хворобою. Відтак на зазначеній території було введено карантин та визначено буферну зону радіусом 3 км, а також зону спостереження радіусом 10 км від епізоотичного осередку.

За скоєне підозрюваному загрожує штраф від 1 тисячі до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура