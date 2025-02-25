На Сумщині працівників Держрибагентства та їх спільника судитимуть за незаконний вилов риби в промислових масштабах

Спеціалізованою екологічною прокуратурою Сумської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох головних інспекторів Управління Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області, які, зловживаючи службовим становищем, організували незаконний рибний промисел (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 249 КК України).

Їх цивільний спільник відповідатиме за пособництво в зловживанні службовим становищем та незаконне зайняття рибним промислом (ч. 5 ст. 27/ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 249 КК України).

Слідством встановлено, що зазначені працівники Держрибагентства, діяльність яких безпосередньо пов’язана зі здійсненням рибоохоронного рейду та перевірки законності придбання та збуту свіжовиловленої риби по всій території області, організували злочинний промисел.

Зокрема, залучивши цивільного, вони втрьох на службовому автомобілі рибного патруля під приводом перевірок водойм розставляли сітки та збирали улов.

Лише за один «рейд» в Косівщинському водосховищі підозрювані виловили 115 кг риби, завдавши збитки на 537 тис. грн.

Досудове розслідування завершено слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура