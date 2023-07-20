На Сумщині правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури викрито та припинено протиправну діяльність кол-центру, працівники якого вчиняли за допомогою електронно-обчислюваної техніки шахрайські дії (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, працівники одного із кол-центрів, який діяв на території Сумської області, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном виманювали в громадян кошти. Загалом свої послуги з пошуку роботи ділки оцінювали в сумі від 150 до 1000 євро. За попередніми даними, лише за тиждень дохід від злочинної діяльності складав близько 10 тис. доларів США.

Під час проведення санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили 78 одиниць комп’ютерної техніки, 129 мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети мобільних операторів та інші речові докази, які використовувалися особами для вчинення шахрайських дій.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам причетним до злочинної діяльності.

Протиправну діяльність осіб припинено слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області за оперативного супроводження Управління Служби безпеки України в Сумській області та процесуального керівництва прокуратури.

Сумська обласна прокуратура