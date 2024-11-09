На Сумщині припинено діяльність підпільної АЗС з продажу скрапленого газу

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури у рамках кримінального провадження за фактом придбання, зберігання, а також збуту незаконно виготовленого пального викрито та припинено діяльність газової заправної станції (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, двоє громадян у м. Буринь Конотопського району протягом поточного року реалізовували скраплений газ «пропан-бутан» місцевим мешканцям. При цьому вказані дії особи здійснювали, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та інших дозвільних документів, в тому числі з питань безпеки експлуатації, а також без сплати жодних податків від даної діяльності.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій у четвер, 7 листопада 2024 року, вилучено автомобіль з цистерною, дві ємності, в яких зберігалося пальне, а також 24,7 м³ скрапленого газу.

Незаконну діяльність автозаправної станції припинено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу 5 прикордонного загону Державної прикордонної служби України за участі співробітників Управління підакцизних товарів ГУ ДПС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура