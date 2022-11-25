На Сумщині припинено діяльність трьох осіб, які із СІЗО ошукували довірливих громадян

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 23 листопада 2022 року повідомлено про підозру трьом особам, які за попередньою змовою ошукували довірливих громадян по всій Україні (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в Державній установі «Сумський слідчий ізолятор», троє ув’язнених у мережі Інтернет розміщували оголошення про купівлю-продаж товару або про надання послуг по міжміському перевезенню пасажирів. Зацікавленим людям пропонували перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити послугу.

На даний час встановлено двох потерпілих від дій підозрюваних. Жінка втратила 890 грн, перерахувавши на банківську картку кошти за поїздку. Чоловік оплатив 2190 грн за доставку дизельного генератора, якого так і не дочекався. Досудове слідство триває, встановлюється точна кількість потерпілих від злочинної діяльності підозрюваних.

Діяльність осіб припинено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура