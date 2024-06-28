На Сумщині розкрито вбивство, скоєне минулого року – нападнику загрожує довічне ув’язнення

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 27 червня 2024 року повідомлено про підозру 47-річному чоловікові, який з корисливих мотивів позбавив життя пенсіонера.

Мова йде про подію, що сталась в м. Охтирка ще 10 серпня 2023 року. У нічний час зловмисник проник у будинок самотнього пенсіонера. Нападник спочатку побив старенького, а потім ще й завдав ножем щонайменше чотири удари в область шиї та тулуба. Від отриманих поранень 86-річний потерпілий помер. З будинку загиблого зловмисник забрав цінні речі.

Відразу затримати нападника не вдалось, однак у ході слідства правоохоронці встановили обставини події та зібрали докази причетності до злочину вказаного чоловіка. До цього він вже 5 разів був засуджений, утому числі й відбував покарання за розбій.

Дії підозрюваного кваліфіковано як розбій, поєднаний із проникненням у житло, та умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура