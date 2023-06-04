На Сумщині розпочали кримінальне провадження за фактом знущання над малолітнім

Однолітки, принижували, штовхали та наносили удари 11- річному хлопцю, а свої дії знімали на мобільний телефон.

До поліції із заявою звернулася матір малолітнього хлопчика, яка повідомила про те, що над її сином знущалася група неповнолітніх осіб. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо встановлено, що 02 червня в період часу з 11.00 до 13.30 неповнолітні віком від 13-ти до 14-ти років запросили свого знайомого на територію ферми в селі Куданівка Лебединської територіальної громади. Там вони намагалися провчити малолітнього за його зухвалу поведінку та нібито образи в їхню сторону.

Кривдники почали по черзі наносили ляпаси та стусани 11-річному хлопцю. Ображаючи його нецензурною лайкою та штовхаючи вони вимагали від нього вибачення та все це фільмували на мобільний телефон.

На даний час особи всіх правопорушників встановлені. Правоохоронці доставили їх до відділу поліції, де опитали в присутності батьків. На місце були викликані інспектори ювенальної превенції та психологи.

За даним фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 126 Кримінального кодексу України «Побої і мордування». Слідство триває.

Паралельно з розслідуванням, як з дітьми та їх батьками, так і у навчальних закладах, де вони навчаються, працівники ювенальної превенції проводять роз’яснювальну роботу щодо наслідків такої поведінки.

Відділ комунікації поліції Сумської області