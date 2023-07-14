На Сумщині селищному голові повідомили про підозру за фактом розтрати ₴532 тис. бюджетних коштів

Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 14 липня 2023 року повідомив про підозру селищному голові однієї з селищних рад Шосткинського району за фактом розтрати майже 532 тис. грн (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2019 році між підозрюваним та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з переробки рослинної продукції. Попри те, що підприємець включив до офіційних документів вартість обладнання, яке не змонтоване на об’єкті та фактично не придатне для використання, селищний голова підписав та завірив відтиском печатки акт приймання виконаних будівельних робіт. Відтак підприємцю було перераховано 531 тис. 738 грн бюджетних коштів.

Відповідно до висновку експертизи, станом на липень 2023 року на об’єкті не проведено жодних будівельних робіт по реконструкції з перепрофілювання спортивної зали під міні-цех з перебудови рослинної продукції.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління у взаємодії з Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура