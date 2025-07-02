На Сумщині сільська начальниця «освіти, молоді та спорту» завдала збитків на суму майже ₴2 млн

Слідчі повідомили про підозру начальниці відділу освіти, молоді та спорту однієї з селищних рад Роменського району. Правоохоронці викрили схему, внаслідок якої бюджет зазнав великих збитків.

За даними слідства, у 2021 році підозрювана уклала договір з товариством з обмеженою відповідальністю щодо капітального ремонту спортивної зони із встановленням вуличних тренажерів та елементів воркауту на території одного з навчальних закладів Роменського району.

Після завершення робіт директор товариства вніс до актів приймання-передачі завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт і вартості використаних матеріалів. Начальниця відділу, достовірно знаючи про це, підписала відповідні документи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи, внаслідок таких дій державним інтересам завдано збитків на суму майже 2 мільйони гривень.

Слідчі Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області за участі співробітників УСБУ та УСР, за процесуального керівництва прокуратури повідомили посадовиці про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Сумської області